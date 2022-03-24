عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص المكسرات .. فوائد الفول السوداني

أرخص مكسرات .. فوائد
أرخص مكسرات .. فوائد الفول السوداني

يعد الفول السوداني من أرخص أنواع المكسرات التى يمكن الاستعانة بها فى إعداد أصناف الحلويات المختلفة كما يمكن تناول بمفرده دون أى إضافات كنوع من الحلوى الشهية.

نعرض لكم أهم فوائد الفول السوداني وذلك وفقا لما جاء في موقع “medicalnewstoday ”.

فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات؟

تناول الحامل لهذا النوع من المكسرات يقوي جهاز المناعة

فقدان الوزن

على الرغم من احتواء الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية لم يثبت أنه  يساهم في زيادة الوزن.

أظهرت الدراسات القائمة على الملاحظة أن استهلاك الفول السوداني قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بالسمنة ويقلل من تناول الطعام من خلال تعزيز الشبع إلى حد أكبر من الوجبات الخفيفة الشائعة الأخرى، وقد يؤدي ارتفاع نسبة البروتين والدهون الأحادية غير المشبعة في الفول السوداني إلى زيادة حرق السعرات الحرارية 
 

صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول الفول السوداني بالإضافة إلى أنواع أخرى من المكسرات وقد يقي من أمراض القلب ويحتوى الفول السوداني يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الصحية للقلب وتشمل المغنيسيوم والنياسين والنحاس وحمض الأوليك ومضادات الأكسدة المتعددة  مثل ريسفيراترول 

منع حصوة المرارة
تؤثر حصوات المرارة على ما يقرب من 10-25٪ من البالغين في الولايات المتحدة وتشير إلى أن الاستهلاك المتكرر للفول السوداني قد يقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة لدى كل من الرجال والنساء ونظرًا لأن معظم حصوات المرارة تتكون إلى حد كبير من الكوليسترول وفقد يكون السبب في خفض الكوليسترول للفول السوداني ويساعد في الوقاية من أمراض القلب. 

مستويات السكر في الدم
الفول السوداني غذاء ممتاز لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري ويحتوي الفول السوداني على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم.

يساعد الفول السوداني في التحكم في مستويات السكر في الدم لأنه منخفض نسبيًا في الكربوهيدرات ولكنه غني بالبروتين والدهون والألياف وتعمل الألياف على إبطاء عمليات الهضم

الفول السوداني فوائد الفول السوداني أرخص مكسرات المكسرات انقاص الوزن Food ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

بدون آثار جانبية.. لأول مرة الإعلان عن حبوب منع الحمل لـ"الرجال"

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

موضوعات متعلقة

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

وصفة قشر البرتقال لعلاج البقع الداكنة وآثار الحبوب

زيت الخروع علاج فعال لـ بثور الوجه .. إليك طريقة استخدامه

طريقة عمل يخني الدجاج بالعدس للشيف شربيني

الثوم علاج فعال لـ 8 أمراض .. أبرزها الزهايمر

يقوى المناعة .. طريقة عمل مطبق السمك

ماذا يحدث في المخ أثناء النوم؟

فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع والكمية الصحيحة للعلاج

ترشيحاتنا

بلينكن: الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا

طارق حامد يفاجئ الجميع ويطلب التجديد للزمالك.. والإدارة ترفض فتح الملف

مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-3 -2022 والقنوات الناقلة

تويتر يضيف ميزة مفيدة لمستخدمي آيفون.. إليك طريقة استخدامها

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق .. 4 مفاتيح رددها في جوف الليل

ننجو فقط بفضل الله.. تعليق مثير من طليقة معتصم النهار بعد انفصالهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ