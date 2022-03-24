أرخص المكسرات .. فوائد الفول السوداني

يعد الفول السوداني من أرخص أنواع المكسرات التى يمكن الاستعانة بها فى إعداد أصناف الحلويات المختلفة كما يمكن تناول بمفرده دون أى إضافات كنوع من الحلوى الشهية.

نعرض لكم أهم فوائد الفول السوداني وذلك وفقا لما جاء في موقع “medicalnewstoday ”.

فقدان الوزن

على الرغم من احتواء الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية لم يثبت أنه يساهم في زيادة الوزن.

أظهرت الدراسات القائمة على الملاحظة أن استهلاك الفول السوداني قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بالسمنة ويقلل من تناول الطعام من خلال تعزيز الشبع إلى حد أكبر من الوجبات الخفيفة الشائعة الأخرى، وقد يؤدي ارتفاع نسبة البروتين والدهون الأحادية غير المشبعة في الفول السوداني إلى زيادة حرق السعرات الحرارية



صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول الفول السوداني بالإضافة إلى أنواع أخرى من المكسرات وقد يقي من أمراض القلب ويحتوى الفول السوداني يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الصحية للقلب وتشمل المغنيسيوم والنياسين والنحاس وحمض الأوليك ومضادات الأكسدة المتعددة مثل ريسفيراترول

منع حصوة المرارة

تؤثر حصوات المرارة على ما يقرب من 10-25٪ من البالغين في الولايات المتحدة وتشير إلى أن الاستهلاك المتكرر للفول السوداني قد يقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة لدى كل من الرجال والنساء ونظرًا لأن معظم حصوات المرارة تتكون إلى حد كبير من الكوليسترول وفقد يكون السبب في خفض الكوليسترول للفول السوداني ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.

مستويات السكر في الدم

الفول السوداني غذاء ممتاز لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري ويحتوي الفول السوداني على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم.

يساعد الفول السوداني في التحكم في مستويات السكر في الدم لأنه منخفض نسبيًا في الكربوهيدرات ولكنه غني بالبروتين والدهون والألياف وتعمل الألياف على إبطاء عمليات الهضم