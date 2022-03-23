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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تحذر من أزمة غذاء عالمية

أوكرانيا
أوكرانيا

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، زعماء العالم إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا بسبب أن الغزو قد يدفع العالم بأسره إلى أزمة غذاء.

وحذرت الخارجية الأوكرانية، من أن سلاسل التوريد في خطر  وأن حصاد المحاصيل أيضا معرض للخطر، وأن الطريق التجاري الرئيسي لأوكرانيا مغلق.

وقالت الخارجية الأوكرانية، إن “القوات الروسية تمنع مئات السفن التي تحمل صادرات الحبوب في البحر الأسود. وهذا هو طريق التجارة الرئيسي لأوكرانيا، ويمثل ما يصل إلى 70٪ من الصادرات والواردات”.

وتصدر أوكرانيا 10٪ من القمح العالمي و 16٪ من الذرة و 55٪ من زيت عباد الشمس.

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ويتزايد القلق بشأن انعدام الأمن الغذائي العالمي، لا سيما بين أفقر البلدان.

وقالت الوزارة إن “شهية بوتين للحرب تهدد بموت الملايين من الجوع”.

كما دعت الخارجية الأوكرانية العالم إلى فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي، ومواصلة الضغط على الشركات العالمية لمغادرة روسيا، وإغلاق جميع الموانئ أمام السفن الروسية.

وكما دعت الاتحاد الأوروبي لحظر دخول السفن القادمة من الموانئ الروسية وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

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