نشرة أخبار العالم: تعليق النقد الدولي على قرارات مصر الاقتصادية.. روسيا تعلن خسائرها بالحرب وتلوح بوقف إطلاق النار.. وأوكرانيا تعلن موعد نهاية الغزو

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بقيمة 800 مليون دولار.. أوكرانيا تتسلم أول دفعة من المساعدات العسكرية الأمريكية

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن عمليات التسليم الأولى من المساعدات العسكرية الجديدة التي يرسلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قد بدأت في الوصول إلى أوكرانيا.

إجلاء قرى روسية حدودية بعد سقوط قذائف أوكرانية

وحسب “سبوتنيك”، أكدت السلطات الروسية إجلاء ما يقرب من 180 من سكان قريتي زوافليفكا ونيكوتيفكا الروسيتين الواقعتين بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، إلى بيلجورود بعد سقوط قذائف من الجانب الأوكراني.

البنتاجون: الجيش الروسي اتخذ مواقع دفاعية خارج العاصمة الأوكرانية كييف

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية اتخذت مواقع دفاعية شمال العاصمة الأوكرانية كييف، بدلاً من التقدم، بينما تعثرت الجهود الروسية في مدن أخرى.

نشوب 7 حرائق حول محطة تشيرنوبل النووية .. ومخاوف من تسرب الإشعاع

قالت أوكرانيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن رجال الإطفاء لا يزالون يعملون على إخماد العديد من حرائق الغابات بالقرب من محطة تشيرنوبل النووية.

تهديد أوكرانيا خلال المفاوضات.. كييف تكشف عن مخطط عسكري للجيش الروسي

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا تخطط لتطويق مجموعات معينة من القوات المسلحة الأوكرانية لإصدار إنذارات خلال المفاوضات، وذلك بعد أن فشلت خلال عمليتها الهجومية.

أول امرأة تشغل المنصب .. وفاة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت

توفيت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

صندوق النقد الدولي يرحب بإجراءات مصر بشأن سعر الصرف

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة في سعر الصرف.

أمريكا تعلن رسميًا ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية أعلنت رسميًا أن أفرادًا من الجيش الروسي قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا.

روسيا تعلن طرد دبلوماسيين بالسفارة الأمريكية من اراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسيلمها مذكرة للسفارة الأمريكية تضم قائمة الموظفين الذين سيتم طردهم من روسيا ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من أمريكا.

بي بي سي: أوكرانيا أسرت مقدما روسيا..وقتلت 6 من جنرالات بوتين

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن القوات الأوكرانية ألقت القبض على مقدم روسي، حسبما أكد مسؤول غربي.

تدمير 255 طائرة مسيرة و1564 دبابة.. روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير 255 طائرة مسيرة أوكرانية و189 منظومة دفاع جوي و1564 دبابة منذ بداية العملية العسكرية.

الصحة العالمية: لدينا قلق كبير بشأن السلامة النووية والكيميائية في أوكرانيا

قال الدكتور تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لديها قلق كبير بشأن السلامة النووية فى المنشأت النووية الأوكرانية، وكذلك السلامة في المنشآت الكيميائية، مشيرا إلى أن المنظمة تتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تجنب مثل تلك الأخطار.

أسعار النفط تقفز بسبب تعطل خط أنابيب بحر قزوين.. تفاصيل

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، مدعومة بتعطل صادرات الخام الروسي والكازاخستاني عبر خط أنابيب بحر قزوين.

مستشار زيلينسكي : وقف الغزو الروسي لـ أوكرانيا في غضون 3 أسابيع

وشكك أريستوفيتش في فكرة روسيا بغزو أوكرانيا "مع مجموعة قوامها 200 ألف شخص من جميع الاتجاهات في نفس الوقت" ثم ترك "قواتها وخطوط إمداداتها ممتدة بعشرات ومئات الكيلومترات". ومع ذلك، اعترف بأن مئات الضربات الصاروخية دمرت المناطق المدنية.

تصعيد خطير.. الناتو يستعد لزيادة قواته العسكرية على الجناح الشرقي لأوكرانيا

قال الأمين العالم لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن يقرر الناتو يوم الخميس تعزيز القوات العسكرية على الجناح الشرقي لأوكرانيا.

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مشروعنا الإنساني في أوكرانيا يدعو لوقف إطلاق النار

قال فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي في الأمم المتحدة، إن "تداعيات ما يجري الآن على البنية السياسية والأمنية بأوروبا ستكون خطيرة جدا".