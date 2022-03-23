نشوب 7 حرائق حول محطة تشيرنوبل النووية .. ومخاوف من تسرب الإشعاع

قالت أوكرانيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن رجال الإطفاء لا يزالون يعملون على إخماد العديد من حرائق الغابات بالقرب من محطة تشيرنوبل النووية.

وأعلن البرلمان الأوكراني، في وقت سابق، أنه تم تسجيل سبع حرائق على صور الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأوروبية.

وألقى البرلمان باللوم على روسيا في التسبب في الحرائق وأثار مخاوف من تسرب الإشعاع.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، “ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا”.

وأضاف: “كما ذكرت عدة مرات، هناك حاجة ملحة لإبرام إطار عمل متفق عليه للحفاظ على السلامة والأمن النوويين في أوكرانيا من خلال وضع التزام واضح بمراقبة واحترام الركائز السبع التي لا غنى عنها لضمان السلامة والأمن النوويين”.

وتابع: “المشاورات المكثفة مستمرة منذ عدة أيام، ولكن ما زالت النتيجة الإيجابية بعيدة عننا. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الوضع مؤلمًا وتزداد الحاجة إلى منع وقوع حادث نووي أكثر إلحاحًا مع مرور كل يوم”.