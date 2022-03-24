الجيل القادم من سيارات الهاتشباك يقود تشكيلة ميني المستقبلية.. صور

أكدت ميني خططها المستقبلية لمجموعة جديدة من السيارات تتألف من طراز يعمل بالبنزين وطرازين كهربائيين منفصلين من سيارتها الرئيسية ذات الأبواب الثلاثة، وكروس أوفر كهربائي صغير وسيارة كونتريمان الرياضية متعددة الاستخدامات.

الجيل القادم من سيارات الهاتشباك يقود تشكيلة ميني المستقبلية

انضمت مجلة Autocar البريطانية إلى شركة Mini في جولة من الاختبارات الشتوية اثناء اختبار نموذج أولي لتطوير سيارة الهاتشباك الكهربائية القادمة، حيث أكدت الشركة أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، سيخضع نطاق طرازها للترشيد ودفع كبير نحو المحركات الكهربائية.

الجيل القادم من سيارات الهاتشباك يقود تشكيلة ميني المستقبلية

سيكون جوهر الطراز كما كان من قبل وهو هاتشباك الكلاسيكي بثلاثة أبواب، ولكن سيكون لدى المشترين خيار بين مجموعتين من المحركات الكهربائية، على عكس Mini Electric الحالية، التي تعتمد على منصة لم يتم تصميمها في الأصل مع وضع الكهرباء في الاعتبار، فإن الطرز الكهربائية الجديدة لن تكون مرتبطة ميكانيكيًا بمركبات Minisالتي تعمل بالبنزين.

الجيل القادم من سيارات الهاتشباك يقود تشكيلة ميني المستقبلية

أكدت ميني أن سيارة المدينة التي تم طرحها منذ فترة طويلة والتي كان من المقرر أن تأخذ اسم Minor مرة أخرى إلى الإنتاج وتكون بمثابة منافس لهوندا إي، أصبحت الآن غير مطروحة على الطاولة، منذ أن كشفت Miniعن مفهوم Rocketman المحبوب في عام 2011، تم التكهن بإمكانية تقديم سيارة المدينة لتأتي أسفل supermini.

الجيل القادم من سيارات الهاتشباك يقود تشكيلة ميني المستقبلية

ستقوم Miniبتعديل سيارة الهاتشباك الأساسية ذات الثلاثة أبواب لتكون أقصر قليلاً، كما ستفقد جزءًا من الجزء الأمامي الطويل من العبء الأمامي لتقريب التصميم من تصميم السير أليك إيسيجونيس المصغر الأصلي لعام 1959 وإحياء BMW لعام 2000، وستنمو قاعدة العجلات بحوالي 40 مم لتعزيز المساحة الداخلية، وسيتم توسيع المسار.

الجيل القادم من سيارات الهاتشباك يقود تشكيلة ميني المستقبلية

قال أوليفر هيلمر رئيس التصميم المصغر في وقت سابق إنه يتطلع إلى "تقليل التصميم المصغر قدر الإمكان" بهدف إخراج العناصر الزخرفية، كما رأينا في النموذج الأولي لتطوير الهاتشباك الجديدة بثلاثة أبواب، وسيتم إسقاط الزخارف مثل غطاء المحرك الصدفي وامتدادات قوس العجلة البلاستيكية السوداء بما يتماشى مع هذه الروح.

الجيل القادم من سيارات الهاتشباك يقود تشكيلة ميني المستقبلية

وستعود السيارة ذات البابين القابلة للتحويل وهاتشباك ذات الخمسة أبواب أيضًا، مع تصميم الأخير "بشكل كبير"، وفقًا لهيلمر. ومع ذلك سيظل كلاهما يعمل بالبنزين فقط، وسيكون هناك كروس أوفر أصغر للجلوس أسفل كونتري مان، مما يسمح لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أن تصبح أكبر.