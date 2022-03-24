واشنطن تتسلم قائمة بدبلوماسيين أمريكيين "غير مرغوبين" بموسكو

أعلنت الخارجية الأمريكية، تلقي سفارتها في موسكو، قائمة دبلوماسيين أعلن أنهم "أشخاص غير مرغوب بهم" من نظيرتها الروسية.

وتعلن الولايات المتحدة الخميس "مجموعة من العقوبات تشمل في الوقت نفسه شخصيات سياسية" و"متمولين" روسا، وفق ما صرح الأاربعاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان الذي يرافق الرئيس جو بايدن إلى أوروبا.

ويتوجه بايدن إلى بروكسل للمشاركة في قمة يعقدها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ساليفان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: إن الحلفاء الغربيين يسعون أيضا "للتنسيق بشأن تطبيق العقوبات كي يتسنى التعامل مع جهود روسية للالتفاف على العقوبات بشكل فاعل".

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على موسكو وعدد من الشخصيات الروسية منذ أن قرر الرئيس فلاديمير بوتين بدء عملية خاصة في أوكرانيا قبل شهر.

كما فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على رومان أبراموفيتش، صاحب نادي تشيلسي لكرة القدم، لكن الولايات المتحدة امتنعت عن ذلك.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من بايدن عدم فرض عقوبات على أبراموفيتش معتبرا أن الملياردير الروسي قد يؤدي دورا في التوصل لاتفاق سلام مع موسكو.