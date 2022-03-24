نيويورك تايمز: بايدن يشكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس جو بايدن، شكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة المعروفة بفريق النمر تدرس أيضا الرد إذا هوجمت قوافل نقل الأسلحة داخل أراضي حلف الناتو، مشيرةً إلى أن البيت الأبيض شكل الفريق بموجب مذكرة وقعها مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد 4 أيام من بدء الحرب.

وفي سياق متصل، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية باستهداف المرافق الصحية في بلاده.

وقال الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية، إن "روسيا نسفت كل جهود إحلال السلام وقضت على مفهوم الحوار في 24 فبراير الماضي".

وتابع: "يجب مواصلة الضغط على روسيا لإحلال السلام، ويجب اتخاذ قرار بشأن انضمام بلادي للاتحاد الأوروبي".

ودعا الرئيس الأوكراني المؤسسات الفرنسية إلى "الخروج من السوق الروسي وفرض المزيد من العقوبات على موسكو"، مطالبا بـ"مزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا".

وأثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المخاوف من مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة، وهما أكبر قوتين نوويتين في العالم.

ويقول بوتين إن العملية ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا وكان على موسكو أن تتحرك لصد ما وصفته "بالإبادة الجماعية" للمتحدثين باللغة الروسية داخل أوكرانيا، فيما تقول أوكرانيا إن مزاعم بوتين بشأن ارتكاب إبادة جماعية "محض هراء".