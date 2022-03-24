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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: المرأة المصرية كلمة السر في قصص البطولات والنجاح |صور

احتفالية محافظة القاهرة
احتفالية محافظة القاهرة لتكريم الأمهات المثاليات

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بحديقة العاشر بمناسبة يوم المرأة المصرية وقام بتكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وأمهات ذوى الهمم والأبطال الرياضيين بحضور السفيرة د. مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، ود . هبة هجرس عضو مجلس النواب ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والمجلس القومى للمرأة. 


وأكد محافظ القاهرة في كلمته خلال الحفل أن عيد الأم هو رمز للوفاء والاعتراف بالجميل وتأكيد على أهمية دور المرأة في الحياة ، موجهاً التحية لكل أم مصرية ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها في مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان .


وأضاف محافظ القاهرة أن المرأة المصرية لعبت دورًا هامًا مع الرجل عبر التاريخ حتى وقتنا الحاضر ، فكانت شريكته في كل الانجازات ومساندة له في كافة التحديات التي شهدتها الدولة المصرية ، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات حيث أصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات .

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وأكد محافظ القاهرة أن ايمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب هامة فى الدولة كوزيرة وسفيرة وقاضية أثبتت بما قدمته من كفاءة عالية فيها أنها نموذج مشرف على المستوى المحلى والدولى. 


وأضاف محافظ القاهرة أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية ، موجهاً التحية لكل أم ساعية لحياة كريمة بالعمل والتضحية والاجتهاد ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها ، ولكل فتاة ناجحة .


شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة .

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القاهرة محافظة يوم المرأة المصرية عيد الام المراة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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