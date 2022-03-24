مشروعات النواب تواصل جولاتها التفقدية بمنطقة مرغم الصناعية وبرج العرب

استكملت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي جولاتها اليوم الثاني علي التوالي بمحافظة الإسكندرية لتفقد المنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تقابل المستثمرين هناك خاصة في المجمع واحد ومجمع 2 بمنطقة مرغم

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، و مصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومحمد عبد الملك من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد من هيئة التنمية الصناعية برئاسة محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ،وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية