أكرم عبد المجيد نجم الزمالك يعلن استقالته من تدريب فريق بني عبيد

أعلن أكرم عبد المجيد نجم الزمالك السابق استقالته من منصبه لتدريب فريق بني عبيد.

وقال اكرم عبد المجيد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بعد موسم هو الاروع والاجمل مع نادى بنى عبيد وبعد انجاز المهمة بنجاح أتقدم بالشكر لمجلس إدارة بنى عبيد برئاسة سيادة النائب دكتور مكرم رضوان ولكل جماهير بنى عبيد على هذه الفترة وأتمنى من الله التوفيق والسداد فى اختيار الخطوة التدريبية القادمة ان شاء الله.

كان مجلس إدارة نادي بني عبيد برئاسة الدكتور مكرم رضوان تعاقد فى مطلع العام الجاري مع اكرم عبدالمجيد لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لياسر تحسين والذي تقدم بالاعتذار عن الاستمرار في مهمته في قيادة الفريق لاسباب خاصة .

وسبق لأكرم عبدالمجيد تولي قيادة عديد الأندية في القسمين الثاني والثالث منها نبروة ، والحرية ، وبلدية المحلة ، وسمنود ، و6 اكتوبر ، ومنية سمنود وشربين ، وبلقاس ،

يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن خلال اجتماع لمجلس الإدارة، عن العديد من القرارات في العديد من القضايا المهمة.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

1- قرر اتحاد الكرة توجيه الشكر لشوقي غريب، وجهازه الذي كان يقود المنتخب الأولمبي، وكذلك توجيه الشكر لجهاز كرة الصالات.

2- العطار متحدثا رسميا لمجلس الجبلاية وعلام مشرفا على المنتخب الأول.

3- تعيين جمال علام رئيس الاتحاد مشرفا على المنتخب، ورئاسته للبعثة المسافرة للسنغال لمواجهة منتخبها في إياب تصفيات كأس العالم.

4- تجديد الثقة في عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام.

5- مجدي الشيخ رئيسا للقسم الثاني، وإقامة دورى القسم الثاني من مجموعة واحدة موسم 2023، على أن تكون القائمة من 24 فريقا.

6- تأجيل حسم مصير مسابقة كأس مصر.