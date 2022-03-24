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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ 28 مايو.. ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بنظاميها الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي).

 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد، صور جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بنظاميها الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي) ، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

ووفقا لـ جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بنظاميها الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي)، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يوم 28 مايو المقبل.

 

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً عاجلًا لمديريات التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية، بشأن تسجيل استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2022 علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم الإدارات التعليمية ومدارس التعليم الفني بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، بالتنبيه على طلاب الدبلومات الفنية 2022 بسرعة تسجيل بياناتهم في استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، وتسجيل استمارة الامتحانات  نظرا لقرب غلق الموقع الخاص بالتسجيل.

 

وحذرت وزارة التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم التعليمية،  من أنه لن تتم اعادة فتح الموقع لتسجيل استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2022 مرة أخرى على موقع وزارة التربية والتعليم ، مشددة على عدم تمكين المتخلفين عن تسجيل بيانتهم في الاستمارات من التقدم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022  .

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وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه قد ورد مـن الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عـام الـوزارة ، بيـان يكشف تدني أعداد الطلاب المسجلين في استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2022  بالمقارنة بإجمالي المستهدف من كل محافظة .

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 من خلال الضغط على :

https://moe-register.emis.gov.eg/

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