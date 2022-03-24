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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم سوزان نجم الدين في "موريكس دور"

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

كٌرمت النجمة سوزان نجم الدين، في حفل موريكس دور بنسخته الدولية، والذي أقيم للمرة الأولى في إمارة دبي، معبرة عن سعادتها بهذا التكريم خاصة وأنه ليس بسبب دور قدمته وإنما بسبب تعاون إنتاجي جديد مع إحدى الشركات العالمية في هوليود، ومن المقرر أن تعلن عن تفاصيل التعاون مع هذه الشركة العالمية خلال الفترة المقبلة.

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سوزان نجم الدين تتألق في العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

وتنتظر سوزان نجم الدين، عرض مسلسلها السورى اللبناني الجديد"بيوت من ورق" فى شهر رمضان المقبل، على القنوات العربية والذي تجسد فيه شخصية "جيجى" والتي تعمل ستايليست لها براند باسمها، وهي سيدة ست قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف، كما أنها تظهر فى النصف الأول من الأحداث تكره الرجال ككل، ولكن في النصف الثاني تقع في قصة حب عظيمة ولكن مستحيلة.

كما تعمل سوزان نجم الدين على التحضير لعمل جديد من 5 حلقات يتم تصويره في دبى للعرض في شهر رمضان، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله قبل انطلاق العرض مباشرة.

مسلسل "بيوت من ورق" بطولة سوزان نجم الدين، ويوسف الخال، وطونى عيسى، وداليدا خليل، يوسف حداد، وفادى حداد، ويزن السيد، ودانا جبر ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان وتأليف آية طيبا وإخراج أسامة الحمد، وينتمي المسلسل نوعية الأعمال الدرامية الرومانسية والاجتماعية والأكشن أيضا فيتضمن العمل مجموع من الأحداث المتشابكة مع بعضها البعض والمتصاعدة.

وعرض لسوزان نجم الدين مؤخراً فى السينمات المصرية فيلم "تماسيح النيل" الذى تشارك فى بطولته مع مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، لما كتكت، وعدد آخر من الفنانين وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

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