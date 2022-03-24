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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. قصة بريطاني يقاتل مع الجيش الأوكراني.. وأمريكي يحصل على الثانوية في عمر 101

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نشرة المنوعات.. زرع ألغام تشبه ألعاب الأطفال في أوكرانيا.. مؤسس ويكيليكس يتزوج داخل محبسه

نشرة المنوعات.. 1100 زلزال تضرب جزيرة برتغالية.. مشاهد مأساوية من ماريوبول الأوكرانية.. و5000 كوكب تمتلك حياة مثل الأرض

 

بعد محاولتين فاشلتين..رجل إطفاء ينقذ قطا من أعلى برج اتصالات بالهند.. شاهد


أظهرمقطع فيديو نجاح رجل إطفاء في إنقاذ قط عالق على برج لبث إشارات الهواتف المتحركة في عملية وصفت من الكثيرين بـ «الإنسانية».


حادث مأساوي..كلب ينهي حياة رضيعة بريطانية .. صورة


في حادثة مأساوية لم يكشف عن كيفية وقوعها قتل كلب أليف طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاماً واحداً.


من أجل حبيبته.. شاب بريطاني يقاتل مع الجيش الأوكراني.. ما القصة؟


ومن الحب ما قد يجعلك تترك بلدك محارباً في بلد أخرى مضحيا بأغلى ما عندك، وهو حياتك التي قد تنتهي بالحرب في أي لحظة.

 

حقق حلمه.. أمريكي يحصل على الشهادة الثانوية في عمر 101 عاماً


حالت الظروف المادية القاسية في حصوله على الشهادة الثانوية حيث اضطر إلى ترك التعليم سنة 1938 في أعقاب انتقاله ووالدته للبحث عن عمل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.


مفآجاة بشأن سبينوصور.. أكبر ديناصور آكل للحوم على الإطلاق.. تفاصيل


كشفت ورقة بحثية جديدة عن مفآجاة بشأن أكبر ديناصور آكل للحوم على الإطلاق، والذي اكتشف أول هيكل له عام 1912 في الواحات البحرية في مصر.  
 

 

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