نشرة المنوعات.. قصة بريطاني يقاتل مع الجيش الأوكراني.. وأمريكي يحصل على الثانوية في عمر 101

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



أظهرمقطع فيديو نجاح رجل إطفاء في إنقاذ قط عالق على برج لبث إشارات الهواتف المتحركة في عملية وصفت من الكثيرين بـ «الإنسانية».



في حادثة مأساوية لم يكشف عن كيفية وقوعها قتل كلب أليف طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاماً واحداً.



ومن الحب ما قد يجعلك تترك بلدك محارباً في بلد أخرى مضحيا بأغلى ما عندك، وهو حياتك التي قد تنتهي بالحرب في أي لحظة.



حالت الظروف المادية القاسية في حصوله على الشهادة الثانوية حيث اضطر إلى ترك التعليم سنة 1938 في أعقاب انتقاله ووالدته للبحث عن عمل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.



كشفت ورقة بحثية جديدة عن مفآجاة بشأن أكبر ديناصور آكل للحوم على الإطلاق، والذي اكتشف أول هيكل له عام 1912 في الواحات البحرية في مصر.

