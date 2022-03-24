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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مأساوي..كلب ينهي حياة رضيعة بريطانية .. صورة

حادث مأساوي..كلب
حادث مأساوي..كلب ينهي حياة رضيعية عمرها عاماً واحداً

في حادثة مأساوية لم يكشف عن كيفية وقوعها قتل كلب أليف طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاماً واحداً. 

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وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن المحزن أن والد الطفلة كان قد اشتري الكلب الأمريكي الذي تسبب في قتلها قبل الواقعة بأسبوع واحد فقط. 

وتوفيت الطفلة بيلا راي بيرش عقب إصابتها بجروح مروعة في مسشفي بسانت هيلينز بمقاطعة ميرسيسايد البريطانية. 

وقال أحد السكان المحليين لـ «MailOnline»: «حتى الشخص البالغ لن يحظى بفرصة مواجهة مثل هذا الكلب، كما لم تؤكد الشرطة سلالة الكلب القاتل، الذي تم القضاء عليه منذ الواقعة». 

وتقوم الأسرة الآن بجمع الأموال من أجل جنازتها، حيث تقوم والدتها بتكريم طفلتها الزرقاء العينين، وجمعوا حتى الآن 2300 جنيه إسترليني تكريما للفتاة  ضحية الحادث المأساوي.

 

حادثة مأساوية بجروح مروعة جنازتها ذا صن طفلة رضيعة مقاطعة ميرسيسايد

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