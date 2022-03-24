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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السولية: الجماهير سلاحنا وسنقاتل من أجل الفوز والتأهل إلى كأس العالم

عمرو السولية قائد
عمرو السولية قائد منتخب مصر

أكد عمرو السولية قائد منتخب مصر، أن الحضور الجماهيري الضخم في مباراة الغد، سيكون حافزا كبيرا للاعبي المنتخب الوطني من أجل الفوز على السنغال، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس العالم 2022.

 

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

وقال عمرو السولية خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السنعال: "جميع اللاعبين يعلمون حجم المسؤولية، وسنقاتل من أجل الفوز والتأهل إلى كأس العالم".

 

تابع السولية: "الجماهير سلاح كبير لنا غدا وأتمني أن يستمر التشجيع ولا ينقطع أبدا طوال المباراة".

 

قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد أبو جبل  - محمد صبحي.

خط الدفاع :  عمر كمال - عمر جابر- ياسر إبراهيم  - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية  - إمام عاشور  - محمد النني  - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح  - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - مروان حمدي - عمر مرموش  - محمود حسن تريزيجيه.

عمرو السولية منتخب مصر السنغال كأس العالم قائمة منتخب مصر

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