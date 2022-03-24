مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 آخرين في قصف روسي علي خاركيف الأوكرانية

قال حاكم خاركيف، أوليج سينيهوبوف، اليوم الخميس، إن ضربة صاروخية روسية أصابت ساحة انتظار بمركز تجاري في المدينة الأوكرانية مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأضاف أن الناس كانوا ينتظرون خارج مكتب بريد في المركز التجاري لتلقي المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب مجلس مدينة إيزيوم الأوكرانية، ماكس سترينيك، اليوم الخميس، إن المدينة الأوكرانية وجدت نفسها محاصرة في قتال مروع بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سترينيك، إن “المدينة “دمرت بالكامل” من قبل الطائرات والمدفعية الروسية، مع استمرار المعارك الشرسة داخل إيزيوم من أجل السيطرة على الأرض”.

وقال سترينيك إن القوات الروسية احتلت الجزء الشمالي من البلدة وكانت تحاول عبور نهر سيفيرسكي دونيتس، للاستيلاء على الجزء الجنوبي أيضًا، الذي تسيطر عليه حاليًا القوات المسلحة الأوكرانية.