أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 مارس 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعه 25 مارس 2022 على ارتفاعات امس الخميس بقيمة 7 جنيها للجرام.

وسجل عيار 24 قيمة 1140 جنيها للجرام ، وعيار 21 يبلغ 997 جنيها، ويعد هو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 يبلغ 850 جنيها للجرام ، وسجلت سعر الاوقية 1965 دولار بالبورصات العالمية.

وتختلف أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب كمصنعية فقط، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.