خطاط عالمي: «لو اتعرض علي مليون دولار في لوحاتي مش هبيعها»

قال خضير البورسعيدي، الخطاط العالمي، إن لوحات الخطاطيين خاصة الكبار منهم لا تباع بالجنيه المصري ولكنها تباع بالدولار، وفي حال كان عليها توقيع الخطاط فتبدأ أسعارها من ألفين دولار وصولا لـ50 ألف دولار، “وأنا لو اتعرض علي مليون دولار مش هبيعها، وكاتب على شغلي المعروضات ليست للبيع مهما كانت المغريات”.

وأضاف “البورسعيدي”، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أنه في أعقاب ذلك قام بإهداء مكتبة الإسكندرية 30 لوحة من أجمل لوحاته، وفي متحف الشارقة قام أيضا بمهاداتهم، «أنا بعطي لوحاتي هدية علشان محدش يشتريها ويحبسها في بيته، ولكن بحبها تتعرض في المكاتب والمتاحف».

وأوضح أن متحفه الخاص لا يكلف أي أموال لدخوله أو تذاكر تدفع، ودائما ما يتواجد فيه من الساعة 7 مساءً وحتى 7 صباحا من أجل العمل والإنتاج، “أنا حابب دي وعايز اجمع الخطاطين وعايز الخط ينتشر في كل مكان مش مصر بس”.