رفع 381 حالة إشغال خلال حملة بشوارع دمنهور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملات ميدانية مكبرة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية في شوارع المدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف جهود إزالة التعديات على حرم الطريق العام والحفاظ على المظهر الحضاري.

وجاءت الحملة بتكليف من محمد مسعود بهنسي، رئيس مركز ومدينة دمنهور، وبإشراف أشرف خليل، نائب رئيس المدينة، حيث قادها محمد السيد، مدير قسم الإشغالات، يرافقه فريق العمل المعاون، بالتنسيق مع العميد محمد رشاد، مدير شرطة المرافق.

وأسفرت هذه الجهود عن رفع إجمالي 381 حالة إشغال عطلت حركة السير في منطقة النادي، وميدان جلال قريطم، وشوارع فاطمة الزهراء، وشجرة الدر، ومضرب الأرز، والمشتل، والجيش.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة مكثفة تستهدف القضاء تمامًا على الإشغالات العشوائية وتيسير حركة المواطنين وسير المركبات، فيما أكد رئيس المدينة على استمرار هذه الحملات اليومية وبشكل حاسم في كافة القطاعات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لمنع عودة أي تعديات تعوق حركة المرور مرة أخرى.