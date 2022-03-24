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أخبار البلد

السيسي لرئيس أوكرانيا: تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية ضرورة

صدى البلد

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس زيلينسكي أحاط الرئيس بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية فى إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدّد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية مؤكداً دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك على متابعة مصر بقلق واهتمام بالغيّن للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.

 

وقد أعرب الرئيس زيلينسكي من جانبه عن خالص التقدير  والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم الى الدول المجاورة لأوكرانيا.

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