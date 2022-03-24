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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا ترفض طلب بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

رفض المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تدفع “الدول غير الصديقة” ثمن الغاز الروسي بالروبل.

 

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قال شولتز في مؤتمر صحفي، إن “معظم صفقات الغاز مع روسيا تنص على دفع الأموال بالدولار أو اليورو”.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إنه قرر تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحويل المدفوعات لإمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسي.

 

اقترح شولتس أن هذا من غير المرجح أن يحدث.

 

ووفقا لبوليتيكو، قال: “لقد نظرنا في هذا لمحاولة الحصول على نظرة عامة، ما تعلمناه حتى الآن هو أن هناك عقودًا ثابتة في كل مكان، والتي تشمل العملة التي يتم سداد المدفوعات بها”.

وأضاف: “في معظم الأحيان يكون اليورو أو الدولار ... وهذا ما يهم”.

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