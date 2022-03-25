آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

مازالت موجة الطقس الباردة تسيطر على الأجواء رغم انتهاء فصل الشتاء رسمياً إلا أن الصقيع مازال مستمراً في الأيام الأولى من فصل الربيع والتي من المتوقع أن تبدأ في الاعتدال تدريجياً ثم الارتفاع مع نهاية الأسبوع المقبل .

حالة الطقس غداً

حالة الطقس غداً تشهد استقرار في الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتتراجع فرص سقوط الأمطار بمختلف المحافظات، وذلك وفقاً لـ هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد نهاية الموجة الباردة

كما كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة:" درجات الحرارة مازالت مستمرة في الإنخفاض رغم دخولنا فصل الربيع".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" أبشر المواطنين بانتهاء الموجة الباردة يوم الجمعة بدرجات حرارة 18 درجة وتبدا تدريجيا في الارتفاع.

وأوضحت:" مع بداية الأسبوع الجديد ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع حتي تصل ل30 درجة بنهاية الأسبوع المقبل".

درجات الحرارة غداً

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الجمعة، بمختلف المحافظات

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى و 14 للصغرى

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 11

حالة الطقس غداً ليلاً

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا ليلا، تظل شديدة البرودة على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.