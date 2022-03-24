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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محرز عن ملعب جابوما بالكاميرون: لا أفهم سبب الإصرار على إقامة المباراة هنا

رياض محرز
رياض محرز

تحدث محرز في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قبل مباراة الذهاب مع الكاميرون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022  قائلا: "لديكم في الكاميرون العديد من الملاعب الرائعة ولا أفهم سبب الإصرار على إقامة المباراة هنا"، وكان قرر الكاميرون بإقامة مباراتهما في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ملعب جابوما.

 

وأكمل "كنا نود زيارة باقي ملاعب الكاميرون بعدما لعبنا على جابوما في وقت سابق".

 

وكان منتخب الجزائر خاض بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون في ملعب جابوما حيث هُزم مرتين وتعادل في لقاء وودع المسابقة من دور المجموعات.

 

وأضاف “حضرنا أنفسنا جيدا والكل جاهز للمباراة”.

 

ورفض محرز الحديث عن كأس أمم إفريقيا الأخيرة وقال: "يجب أن نتحدث الآن عن المباراة المقبلة، أما مبارياتنا السابقة ضد الكاميرون أصبحت من الماضي ومن سيفوز الآن سيصل للمونديال".

 

وعن تألق الظهير الأيسر لمنتخب الكاميرون نوهو لاعب سياتل الأمريكي قال: "ألعب أسبوعيا في الدوري الإنجليزي ضد مدافعين كبار وسنرى غدا إن كان حقا مدافعا كبيرا".

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