بالأبيض.. هيفاء وهبي تخطف قلوب متابعيها في جلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، متابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جذابة مرتدية فستان ستان باللون الابيض مكشوف، أظهر جمالها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت مكياج ناعم زاد من جمال إطلالتها.

وتطرح هيفاء وهبى، أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم “بس بس”، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناتها على اليوتيوب.

وتتعاون هيفاء وهبى، فيها مع عمرو المصرى ، والملحن سامر أبو طالب، والموزع عمرو الحضرى.

وعلي جانب آخر، استأنفت وهبى تصوير مشاهدها فى فيلم «رمسيس باريس» أوائل شهر مارس الجاري، وذلك بعد فترة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء وهبى، بسبب حفلها الذى أحييته مؤخرا بالمكسيك، وانتهى صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.

فيلم «رمسيس باريس»، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها «أشباح أوروبا» المؤجل منذ فترة، ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، وآخرون، إخراج محمد حماقى.

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