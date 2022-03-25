عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مشكلة ترخيص المنشآت الطبية.. مئات الشكاوى من النقابة.. وطلب عاجل لرئيس الوزراء

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تعاني نقابة الأطباء منذ وقت طويل من مشكلة تراخيص الأماكن الطبية، الأمر الذي يؤرق النقابة وتطالب باستمرار بوضع حد لهذه المشكلة، لذلك خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطالباً باجتماع موسع برئاسة رئيس الوزراء ويضم الجهات المعنية بتراخيص المنشآت الطبية الخاصة ونقابة الأطباء لوضع حلول فاصلة للمشكلات التي تواجه الأطباء في هذا الشأن.

الاهتمام بالقطاع الصحي

ومن جانبه، أشار الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، في كتابه الخميس 24 مارس إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية أبدت اهتماماً بالموارد البشرية بالقطاع الصحي وتحسين أحوالهم لإبقائها في مصر والحد من هجرة الأطباء، إلا أن هناك العديد من مشكلات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات مصر.

ضرب طبيبة بمستشفى أبو كبير المركزي ..تدخل عاجل من نقابة الأطباء|والنيابة تحقق

نائب محافظ بني سويف يشارك في احتفالية نقابة الأسنان بتخريج دفعة جديدة من الأطباء الجدد

وأضاف نقيب الأطباء، أن هناك اشتراطات وتعليمات لتراخيص المنشآت الطبية تختلف باختلاف المحافظات و تتعلق بإدارات التنمية المحلية والدفاع المدني والبيئة ووزارة الصحة.

وطلب نقيب الأطباء عقد اجتماع موسع مع هذه الجهات برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه لوضع أطر و قواعد موحدة على مستوى الجمهورية.

عراقيل في استخراج التراخيص

من ناحيته، أعلن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن مئات الشكاوى من الأطباء بمختلف محافظات الجمهورية تلقتها النقابة العامة والنقابات الفرعية، تعرض العراقيل التي يواجهها الأطباء عند استخراج تراخيص المنشآت الطبية باختلاف أنواعها.

وأضاف حسين أن هناك اشتراطات و متطلبات تعجيزية لا تتفق و المنصوص عليه بقانون تنظيم المنشآت الطبية، كما أنه لا يتم فرضها فيما يخص منشآت المهن الأخرى.

أكد عضو مجلس نقابة الأطباء أن الوسط الطبي جراء تلك العراقيل في سخط و عزوف عن ممارسة المهنة ‘مشيراً إلى أنها أحد أسباب هجرة الأطباء إلى خارج مصر.

توصيات مهمة بشأن الاشتراطات

وفي وقت سابق حددت نقابة الأطباء 18 توصية للوصول إلى حل لمشكلة تراخيص المنشآت الطبية، وهي كالتالي:

1- تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات والوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية.

2- الاستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية، والاسترشاد بهذا الحكم القضائي عند التفاوض مع الجهات التنفيذية.

3- إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على استكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشآة الطبية في جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة.

4- التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008.

5- مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآة الطبية "الشباك الواحد".

6- المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة وما يُسمى بالطب البديل وغيرها من وسائل النصب والإضرار بصحة المواطن.

7- تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة، لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم ومدير مديرية الصحة به.

وكيل صحة الشرقية: المشاركة في انتخابات نقابة الأطباء واجب وطني

نقابة الأطباء: 80% من الأطباء يحصلون على 2400 جنيه وقوانين حمايتهم حبيسة الأدراج

8- مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية، وضرورة حسن معاملة الأطباء.

9- المطالبة باستثناء العيادات من اشتراطات الحماية المدنية، الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل وشبكة مكافحة حريق، والاكتفاء بطفايات الحريق.

10- إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية مرتبطة بمدة عقد الإيجار، من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة استمرار التعاقد بنفس المكان، والاكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات.

11- المطالبة بإعادة النظر في القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية.

12- دراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لـ شهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق.

13- إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل.

14- العيادة منشآة مهنية وليست إدارية، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008، وعليه لا بد من إستصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء.

15- إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر.

16- توحيد الشروط وإجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد، وذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت والشئون القانونية بالنقابة، وإنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات.

17- إضافة اسم الشهرة في استمارة التسجيل لـ ترخيص العيادة حتى يتسنى كتابة اسم الشهرة على اللافتات.

18- توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات.

نقابة الأطباء الأطباء نقيب الأطباء الرئيس عبد الفتاح السيسي ترخيص المنشآت الطبية القطاع الصحي رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

السيسي: عملنا محلات تحت الكباري عشان الناس تاكل عيش ويكون المنظر مختلف

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

بعد أيام من قرار رفع سعر الفائدة..تعافي الجنيه أمام الدولار وتراجع الذهب

موضوعات متعلقة

عضو نقابة الأطباء: الطب البديل فهلوة ومجرم قانونيا في مصر

بسبب مستوى التدريب.. أمين عام نقابة الأطباء: الطبيب المصري مطلوب في أوروبا.. فيديو

ترشيحاتنا

الجيش الأوكراني: إحباط 5 هجمات منفصلة شنتها القوات الروسية شرق البلاد

من أجل رحلة القمر.. ناسا تبحث عن بائع لـ مركبة فضائية جديدة

الحاج ضيوف: أنصح صلاح بالبقاء في ليفربول.. وحسام حسن قدوتي

دعاء ليلة الجمعة لقضاء الحاجة .. تهتز له السماء في جوف الليل

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

عبد الستار صبري يطالب بإشراك لاعب الزمالك أمام السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ