ضرب طبيبة بمستشفى أبو كبير المركزي ..تدخل عاجل من نقابة الأطباء|والنيابة تحقق

تابعت نقابة الأطباء واقعة الاعتداء على طبيبة أثناء تأدية عملها بمستشفى أبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية، صباح يوم الأثنين الماضي.

وتواصلت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء مع الطبيبة أية شعبان العسيلي في نفس يوم واقعة الاعتداء واستمعت منها إلى تفاصيل الواقعة.

وأكدت الطبيبة اعتداء أهالي أحد المصابين عليها جسدياً ولفظيا وإحداث إصابات بها، وذلك أثناء تأدية عملها بمستشفى أبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية.

وأشارت الطبيبة أية العسيلي - إلى أن وكيل المستشفى الدكتور خالد سمير فور علمه بالواقعة وجه بإبلاغ وزارة الصحة والشرطة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الطبيبة المعتدى عليها تقدمت بشكوى للنقابة في نفس يوم الواقعة وطلبت دعمها.

وأحاطت الطبيبة النقابة بتفاصيل الواقعة وفيها، أنها "أثناء قيامها بأعمال نوبتجية الاستقبال والطوارئ بالمستشفى أحضرت سيارة الإسعاف مصابين بحادثة، وتم عمل اللازم طبيباً نحو المصابين والتي كانت حالتهم مستقرة".

تفاصيل واقعة ضرب طبيبة

وأضافت الطبيبة أية شعبان، أن أحد المصابين كان يحتاج للعرض على قسم جراحة الوجه والفكين وأن هذا التخصص غير موجود بمستشفى أبو كبير، وعليه طلبت الطبيبة سيارة الإسعاف لتحويل المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، إلا أن مسعف سيارة الإسعاف رفض نقل المصاب بدون مرافقة طبيبة.

وأضافت الطبيبة المعتدى عليها، أن المصاب الذي طلبت نقله إلى المستشفى الجامعي كانت حالته مستقرة وفي درجة وعي كامل ولا يحتاج لمرافقة طبيب أثناء نقله بالإسعاف ولأنها الطبيبة الوحيدة بقسم الاستقبال والطوارئ لم تتمكن من الاستجابة لمطلب المسعف بمرافقة المصاب.

وذكرت الطبيبة، أنها فوجئت حينها باعتداء أهالي المصاب عليها بالضرب والسب وأحدثوا بها إصابات جسدية، وعليه تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أبو كبير برقم (4566) جنح.

وأضاف الدكتور أحمد حسين مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، أن الطبيبة أية شعبان العسيلي تواصلت مع النقابة العامة للأطباء اليوم الأربعاء، وأفادت بأن النيابة العامة أخطرتها للحضور صباح غدا الخميس 17 مارس لاستكمال أقوالها.

من ناحيته أعلن الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، أنه قام بتكليف محامي النقابة العامة للأطباء للحضور مع الطبيبة المعتدى عليها أمام النيابة العامة وإثبات تدخل نقابة الأطباء لحفظ حقوق الطبيبة.

وأضاف د.أيمن سالم أنه تواصل مع الدكتور خالد صفوت نقيب الشرقية، والذي أكد متابعة نقابة أطباء الشرقية للواقعة وتواصلها مع الطبيبة ودعمها.

كما أكد الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية الحضور مع الطبيبة بالنيابة العامة.