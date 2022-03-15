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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مكسبها كبير.. اعترافات ربة منزل بانتحال صفة طبيبة أمام النيابة

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر تجديد حبس ربة منزل 15 يوما علي ذمة التحقيق  لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإنشاء حساب على موقع "فيسبوك" للإعلان عن نشاطها.

واعترفت المتهمة أمام نيابة الظاهر ، وأكدت أنها لا تحمل شهادة في الطب بل تحمل شهادة مؤهل متوسط وارتكبت تلك الجرائم بإيعاز من زوجها الذي أوهمها بأن مكسب أطباء الجراحة خيالي.

وأوضحت المتهمة أن زوجها هو من قام بتزوير شهادة الطب لها وفتح لها أكثر من مركز وهمي لإجراء الجراحات للمرضى وتقاضى منهم أموالا فضلا عن كونه المسئول عن صفحة الفيس بوك التي يروجان فيها عن نشاطهما الإجرامي قائلة“زوجي السبب في كل حاجة وقالي مكسب الشغلانة دي كبير”.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بانتحال طبيبة بشرية وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للإعلان عن قدرتها على إجراء عمليات جراحية، وقيامها باستئجار إحدى الوحدات السكنية المفروشة لممارسة نشاطها المؤثم.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبحوزتها (2 هاتف محمول - عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطها) وكذا (كارنيه طبيبة بشرية مزور – مبلغ مالي من متحصلات نشاطها المؤثم) كما تم ضبط (زوجها – مقيم بالجيزة).

وبمواجهتها أقرت بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية وقيامها بإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" تروج من خلاله نشاطها مقابل مبلغ مالي بمعاونة زوجها المتهم الثاني.

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