سقوط تاجر مخدرات بحوزته 90 كيلو بانجو في الشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودهالمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - خزينة آلية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 90 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاحين الناريين لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.