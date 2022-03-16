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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 90 كيلو بانجو في الشرقية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودهالمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - خزينة آلية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 90 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاحين الناريين لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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