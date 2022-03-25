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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب وجبة الطعام.. أمريكية تقدم شكوى طارئة للشرطة.. ماذا حدث؟

بسب وجبة الطعام..
بسب وجبة الطعام.. أمريكية تقدم شكوى طارئة للشرطة

تلقت قوات الشرطة الأمريكية، اتصالا هاتفيا على خط الحالات الطارئة من سيدة أبدت استياءها من وجبة وصلتها من أحد سلسلة المطاعم الشهيرة. 

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كشفت شرطة ولاية «أوهايو» عن تلقيها اتصالا على رقم الطوارئ من سيدة كانت غاضبة جداً حيث اشترت وجبة تحتوي 4 قطع بينما دفعت ثمن الوجبة التي تضم 8 قطع.

ووفق الشرطي الذي تلقى المكالمة  فقد بدت السيدة غاضبة ومرددة: «حصلت على 4 قطع فقط، أريد باقي الدجاج». 

ورغم تأكيد الشرطي للسيدة بأن مشكلتها ليست مصنفة على أنها حالة طارئة، وبأن عليها رفع شكوى مدنية، فإن السيدة التي لم يكشف عن اسمها أصرت على طلبها بإرسال عنصر شرطة لمنزلها للتحقق.

واستجابة لطلب السيدة، أرسل مركز الشرطة فردا للاستماع لشكوى السيدة، لكنه أخبرها أن القضية ليست طارئة، وأن عليها التقدم بشكوى للمنازعات المدنية.

وبعد الواقعة، أصدرت شرطة أوهايو بيانا طلبت فيه من المواطنين الامتناع عن الاتصال بأرقام الطوارئ إلا في الحالات التي تقتضي تدخل الشرطة، وفقما نقلت وكالة أنباء «يونايتد برس إنترناشونال» الأميركية.

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