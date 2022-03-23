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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة مهمة لـ وجبة الإفطار لإنقاص الوزن وبناء العضلات

وجبة فطور مغذية
وجبة فطور مغذية

يعد تناول وجبة فطور مغذية من أهم الأشياء عند محاولتك إنقاص الوزن وكذلك بناء العضلات الهزيلة.

 من الضروري ملء نظامك الغذائي بأطعمة كاملة مغذية طوال اليوم لتحسين صحتك وبناء العضلات وفقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة.

الشوفان - منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والبروتين فهو خيار فطور صحي ولذيذ. 

كما أنه يحتوي على بيتا جلوكان الذي يساعد في خفض نسبة السكر في الدم والتحكم في الشهية.

الوصفة: يُمزج كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان المطبوخ مع نصف كوب من التوت أو أي فاكهة موسمية ، وملعقة صغيرة من الشوفان  وحفنة من اللوز للحصول على وجبة صباحية غنية بالألياف ومليئة بالطاقة.

البيض   

يحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لبناء أنسجة العضلات.

الوصفة : اصنعي عجة بأدنى حد من الزيت ، أضيفي إليها الخضار المقطعة لتغذية إضافية ، وشريحة من خبز الحبوب الكاملة لإكمال الوجبة. هذا الإفطار المليء بالبروتين رائع بشكل خاص لبناء عضلات وعظام قوية.

الزبادي 

الزبادي مصدر كبير للبروتين والكالسيوم المقوي للعظام والشوارد مثل البوتاسيوم. كما أنه يضفي بكتيريا صحية تحافظ على صحة أمعائك وتعزز جهاز المناعة لديك.

الوصفة: 

اصنع عصير زبادي لذيذ وسريع وسهل بإضافة التوت والمكسرات لموازنة الوجبة.

حاول تجنب وجبة الإفطار المصنوعة من الحبوب المكررة مثل حبوب الإفطار السكرية والخبز الأبيض لأنها توفر المزيد من السعرات الحرارية دون الكثير من التغذية.

- تجنب تناول مخفوقات البروتين لبناء العضلات لأنها قد تؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية.

- تجنب تناول وجبة الإفطار الدهنية.

- استمع لجسمك واحتياجاته ، لكن لا تفرط في الأكل.

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