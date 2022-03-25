رسميا.. تحديد موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي، أن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ستقام يوم السبت “16 أبريل" في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت جرينتش “الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة”، على ملعب ويمبلي.

وكان فريق ليفربول حجز مقعده في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوز صعب على نونتينجهام، بينما اكتسح مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف.

مواعيد مباريات ليفربول في شهر أبريل:

ليفربول - واتفورد، 2 أبريل (الدوري الإنجليزي)

بنفيكا - ليفربول، 5 أبريل (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)

مانشستر سيتي - ليفربول، 10 أبريل (الدوري الإنجليزي)

ليفربول - بنفيكا، 13 أبريل (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)

مانشستر سيتي - ليفربول، 16 أبريل (كأس الاتحاد الإنجليزي)

ليفربول - مانشستر يونايتد، 19 أبريل (الدوري الإنجليزي)

ليفربول - إيفرتون، 24 أبريل (الدوري الإنجليزي)

نيوكاسل - ليفربول، 30 أبريل (الدوري الإنجليزي)