عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد اعتراضها على غزو أوكرانيا .. قصة ممثلة روسية شهيرة طردتها الحكومة

الممثلة الروسية الشهيرة
الممثلة الروسية الشهيرة شولبان خاماتوفا

غادرت الممثلة الروسية الشهيرة "شولبان خاماتوفا" بلادها، تنديدا بالغزو الاوكراني، وكانت قد انتقلت قبل أيام إلى "لاتفيا" في وضع إجباري.

txt

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في ماريوبول

txt

روسيا تستهدف مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية

ووفقا لموقع "يورو نيوز"، أعلنت "بيتروف فيفر" أن "تشولبان خاماتوفا" المعروفة في أدوارها العديدة، غادرت إلى لاتفيا في 20 مارس، وفي مقابلة مع الصحفية الروسية كاترينا جورديفا ، بثت على موقع يوتيوب ، قالت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا إنها كانت في ريجا عاصمة لاتفيا منذ عدة أسابيع.

وتابعت قائلة: "في البداية اعتقدت أنه يتعين علينا الانتظار ، ثم وقعت على عريضة ضد الحرب ، ثم اتخذت موقفا للتنديد بالحرب، والآن من الأفضل عدم العودة إلى روسيا.

وأوضحت انه تم إجبارها على مغادرة البلد بعد اعتراضها، وقالت خاماتوفا إن لديها خياران إذا كانت ترغب في العودة إلى روسيا دون الذهاب إلى السجن ؛ أولهم الاعتذار ودعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولكن قالت أنها لا تستطيع تجاهل ما تراه بعينها، وتابعت: "اعلموا أنني لست خائنة، أنا احب بلدي بشدة"، وكانت قد ظهرت خاماتوفا لأول مرة في فيلمها عام 1998 بعد دراستها في مدرسة مسرح كازان ثم في الأكاديمية الروسية لفنون المسرح في موسكو. واشتهرت في فيلم بختيار خودوجنازاروف "لونا بابا" (1999) ، ونالت عنه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفيلم الروسي في هونفلور.

تعتبر من أفضل الممثلات الروسيات في جيلها ، وقدمت أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون، وتعد خاماتوفا هي أحدث شخصية ثقافية تغادر روسيا. 

سينما روسيا العسكري مسرح السجن أوكرانيا مهرجان موسكو الحكومة المسرح السينما سجن صحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الذهب يستعيد بعض خسائره.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

إصابة دامية لـ محمد عبد المنعم في مباراة مصر والسنغال

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس للاحتفال بـ ساعة الأرض| مستند

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

نقف بجانبكم .. مصر تدين هجمات الحوثي الإرهابية على السعودية

منتخب مصر يهز شباك السنغال بعد 4 دقائق من بداية المباراة..شاهد

ترشيحاتنا

تصفيات كأس العالم.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين غانا ونيجيريا

بوتين يوقع قانونا بشأن ناشري"الأكاذيب" عن أعمال روسيا في الخارج

منتخب مصر يتقدم على السنغال 1-0 في الشوط الأول

أكبر ألغاز التاريخ.. الجفاف وراء هجرة «الفايكينج» من جرينلاند وتأسيس الدول الإسكندنافية

مقاتلات الجيل الرابع والدبور.. واشنطن تنشر حاملة الطائرات ترومان في البحر المتوسط

30 دقيقة.. منتخب مصر يفقد محمد عبد المنعم والسنغال يضغط للتعديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد شرب الحلبة قبل النوم

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

وصول حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة لمواجهة السنغال في تصفيات المونديال .. فيديو

خبرة كبيرة في المفاعلات النووية.. رحيل العالم النووى المصري حسن سويلم

تشكيل منتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات المونديال . فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ