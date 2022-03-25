بعد اعتراضها على غزو أوكرانيا .. قصة ممثلة روسية شهيرة طردتها الحكومة

غادرت الممثلة الروسية الشهيرة "شولبان خاماتوفا" بلادها، تنديدا بالغزو الاوكراني، وكانت قد انتقلت قبل أيام إلى "لاتفيا" في وضع إجباري.

ووفقا لموقع "يورو نيوز"، أعلنت "بيتروف فيفر" أن "تشولبان خاماتوفا" المعروفة في أدوارها العديدة، غادرت إلى لاتفيا في 20 مارس، وفي مقابلة مع الصحفية الروسية كاترينا جورديفا ، بثت على موقع يوتيوب ، قالت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا إنها كانت في ريجا عاصمة لاتفيا منذ عدة أسابيع.

وتابعت قائلة: "في البداية اعتقدت أنه يتعين علينا الانتظار ، ثم وقعت على عريضة ضد الحرب ، ثم اتخذت موقفا للتنديد بالحرب، والآن من الأفضل عدم العودة إلى روسيا.

وأوضحت انه تم إجبارها على مغادرة البلد بعد اعتراضها، وقالت خاماتوفا إن لديها خياران إذا كانت ترغب في العودة إلى روسيا دون الذهاب إلى السجن ؛ أولهم الاعتذار ودعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولكن قالت أنها لا تستطيع تجاهل ما تراه بعينها، وتابعت: "اعلموا أنني لست خائنة، أنا احب بلدي بشدة"، وكانت قد ظهرت خاماتوفا لأول مرة في فيلمها عام 1998 بعد دراستها في مدرسة مسرح كازان ثم في الأكاديمية الروسية لفنون المسرح في موسكو. واشتهرت في فيلم بختيار خودوجنازاروف "لونا بابا" (1999) ، ونالت عنه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفيلم الروسي في هونفلور.

تعتبر من أفضل الممثلات الروسيات في جيلها ، وقدمت أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون، وتعد خاماتوفا هي أحدث شخصية ثقافية تغادر روسيا.