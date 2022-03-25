الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة لمساعدة الدول المعرضة لأزمات غذاء

أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق مبادرة لمساعدة الدول الأكثر تعرضًا لأزمات غذائية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب الإمدادات العالمية من القمح والحبوب.

حلّ ملف أزمة الغذاء العالمية بشكل قوي على طاولة مناقشات مجموعة السبع أمس، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العالم سيواجه نقصاً حقيقياً في الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتركزت نقاشات القادة في بروكسل على كيفية زيادة الإنتاج الزراعي لتعويض النقص الحاصل في السلع الغذائية حيث تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا مصادر رئيسية للحبوب.

ودعا الرئيس الأمريكي الدول إلى إزالة القيود التجارية المقيدة لصادرات الأغذية، قائلاً إن دولاً عدة تدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، زعماء العالم إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا بسبب أن الغزو قد يدفع العالم بأسره إلى أزمة غذاء.

وحذرت الخارجية الأوكرانية، من أن سلاسل التوريد في خطر وأن حصاد المحاصيل أيضا معرض للخطر، وأن الطريق التجاري الرئيسي لأوكرانيا مغلق.

وقالت الخارجية الأوكرانية، إن “القوات الروسية تمنع مئات السفن التي تحمل صادرات الحبوب في البحر الأسود. وهذا هو طريق التجارة الرئيسي لأوكرانيا، ويمثل ما يصل إلى 70٪ من الصادرات والواردات”.

وتصدر أوكرانيا 10٪ من القمح العالمي و 16٪ من الذرة و 55٪ من زيت عباد الشمس.

ويتزايد القلق بشأن انعدام الأمن الغذائي العالمي، لا سيما بين أفقر البلدان.

وقالت الوزارة إن “شهية بوتين للحرب تهدد بموت الملايين من الجوع”.

كما دعت الخارجية الأوكرانية العالم إلى فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي، ومواصلة الضغط على الشركات العالمية لمغادرة روسيا، وإغلاق جميع الموانئ أمام السفن الروسية.

وكما دعت الاتحاد الأوروبي لحظر دخول السفن القادمة من الموانئ الروسية وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.