30 دقيقة.. منتخب مصر يفقد محمد عبد المنعم والسنغال يضغط للتعديل

مرت 30 دقيقة من مباراة مصر والسنغال بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لاصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للاصابة ونزوله مرة اخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر ابراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود الونش، عمر جابر .

‏خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد صلاح

تشكيل السنغال لمواجهة مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ساليو سيس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، بونا سار

وسط الملعب: شيخ كوياتيه، نامباليس ميندي، إدريسا جايي.

الهجوم: ساديو ماني، فامارا ديادهيو، إسماعيلا سار.