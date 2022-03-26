للمراهقين.. كيفية الوقاية من آلام البطن

يعاني أغلب المراهقات من مشكلة آلام البطن ويرجع ذلك للكثير من الأسباب وبحسب عدد المرات أيضا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك علاج آلام البطن عند المراهقين.



يعتمد علاج آلام البطن على الحالة أو المرض الأساسي وتستخدم طرق العلاج التالية لعلاج أسباب الألم.

ويمكن للأطباء أن يوصوا طفلك بالمضادات الحيوية في حالة الإصابة بالعدوى.



وغالبًا ما تُعالج الأمراض الالتهابية أو تُدار بمضادات الالتهاب أو مثبطات المناعة .

يمكن أيضًا إعطاء مسكنات الألم أو المسكنات لتخفيف الألم الشديد.



يُنصح المراهقون المصابون بالإمساك بملينات البراز أو المسهلات، للحالات المرتبطة بالارتجاع الحمضي ، يمكن وصف مضادات الحموضة أو حاصرات H2 لطفلك .

يُنصح المراهقون الذين يعانون من آلام بطنية وظيفية بسبب الضيق العاطفي بالاستشارة أو العلاج النفسي .



بالإضافة إلى ذلك ، يقترح الأطباء أيضًا تغييرات في العادات الغذائية للطفل لتخفيف الأعراض المتعلقة بردود الفعل الغذائية أو عدم تحمل الطعام وحركات الأمعاء.

في حالات أخرى مثل التهاب الزائدة الدودية أو التواء المبيض أو الخصية أو صدمة البطن أو انسداد الأمعاء ، فإن الجراحة تعمل كخيار أفضل.



عوامل الخطر لألم البطن عند المراهقين



بحسب ما نشره موقع هيلثي، تزيد العوامل التالية من خطر الإصابة بألم في البطن.

العمر: بعض الحالات مثل التهاب الزائدة الدودية أو التهاب المعدة والأمعاء أو التواء الخصية التي تسبب آلامًا في البطن تكون أكثر انتشارًا عند المراهقين والأطفال الأكبر سنًا.

التاريخ العائلي: بسبب التاريخ الطبي السابق للعائلات ، قد يكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض النساء (الانتباذ البطاني الرحمي أو عسر الطمث) والأمراض الالتهابية وردود الفعل الغذائية.



كيف تمنعين آلام البطن؟

قد لا يكون من الممكن دائمًا الوقاية من آلام البطن.. ومع ذلك، يمكنك تشجيع طفلك على اتباع هذه الاحتياطات لتقليل مخاطر بعض الحالات التي تؤدي إلى آلام في المعدة

حافظ على رطوبتك واشرب الكثير من الماء في يوم واحد.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

كن نشيطًا بدنيًا وقم بإجراء تمارين مناسبة للعمر بانتظام.

تجنب تناول الأطعمة التي يمكن أن تسبب عسر الهضم أو الغازات.

استهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف ومتوازنًا. أدخل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في جميع الوجبات.

يمكن أن يحدث ألم في البطن بسبب مشاكل طفيفة أو خطيرة. تتعدد أسباب آلام البطن وتتشابه مع أعراضها. لذلك ، قد يكون التشخيص الدقيق لمثل هذا الألم صعبًا. لحسن الحظ ، يمكن معالجة معظم الأسباب أو إدارتها في المنزل. ومع ذلك ، إذا كان طفلك يعاني من أي أعراض شديدة ، قمي بزيارة ممارس الرعاية الصحية الخاص بك.