إيمان كريم: طالبنا بتغليظ عقوبة شراء سيارات معاقين للأصحاء.. فيديو

قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هناك رقم مختصر للشكاوي، وإدارة خدمات المواطنين، وهي موجودة بمقر المجلس، مؤكدة أن هناك تقرير بأبرز المشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة

وأضافت إيمان كريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، عبر فضئية "etc"،أنه طالبنا بتغليظ عقوبة من يقوم بشراء سيارات معاقين في حالة كونه من الصحاء.

وتابعت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هناك عوائق تواجه قوانين ذوي الإعاقة على رأسها “السيارات المعفاه من الجمارك”.

وأشارت إيمان كريم إلى أن القيادة السياسية تدعم بشكل كبير للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق وجود صندوق لدعم المشروعات الخاصة بالمعاقين والتعليم.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنها طمعانة في تمكين أكتر للمرأة ذات الإعـاقة.