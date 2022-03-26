عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته في مباراة السنغال

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

نشر محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر الوطني صورة عبر حسابه الشخصي موقع انستجرام من داخل المستشفى وذلك عقب إصابته في مباراة السنغال ودون أسفلها قائلاً:"يارب" من أجل طمأنة الجماهير.
 

وجاءت إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية سريعة كما أجرى زملائه اللاعبون فور انتهاء المباراة اتصالات به والجهاز الطبي الذى يرافقه للاطمئنان على اللاعب بعد توجهه للمستشفى.
 

وتوجه محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر الوطني إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة عقب إصابته في مباراة السنغال في المواجهة التي جمعت المنتخبين الجمعة، في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على استاد القاهرة الدولي.
 

ولم يتمكن محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر من استكمال المباراة أمام السنغال بعدما تعرض لنزيف في الأنف إثر التحام مع ساديو ماني ليغادر اللاعب أرض الملعب في الدقيقة 39 من عمر المباراة ودخل ياسر إبراهيم بدلاً منه.

 

تفاصيل المباراة..

 

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

 

استطاع محمد صلاح  تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

 

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

 

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

 

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

 

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

 

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

 

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

 

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.

محمد عبد المنعم منتخب مصر مباراة السنغال ياسر ابراهيم محمد صلاح عمرو السولية تريزيجيه محمد الشناوي منتخب السنغال ساديو ماني عمر مرموش مصطفي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: هدف محمد صلاح سجل بالبركة والمباراة كانت مرهقة للأعصاب

سيسيه: مباراة مصر والسنغال متوازنة والفوز في صالح الفراعنة نفسيا

ترشيحاتنا

تأكد غياب الونش.. كيروش يبحث ضم مدافع جديد لمباراة إياب منتخب مصر والسنغال

وهمي .. خبير يحذر من الاستثمار في العملات الرقمية

لماذا نزل القرآن؟ وكم ليلة قدر في العام؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

مخبوزات مصرية.. طريقة عمل قرص طرية بالزبادي

لا تفتح هذه الرسائل أبدا.. تحذير من رسالة خبيثة منتشرة على ماسنجر

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير رومانسية لـ شام أبنة أصالة وزوجها قبل حفل زفافهما

رحلة إلى الكاريبي.. زيارة كيت ميدلتون وويليام إلى مدرسة في جزر الباهاما

فوائد شرب الحلبة قبل النوم

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

وصول حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة لمواجهة السنغال في تصفيات المونديال .. فيديو

خبرة كبيرة في المفاعلات النووية.. رحيل العالم النووى المصري حسن سويلم

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ