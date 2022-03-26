يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

بعد إصابته في مباراة السنغال

نشر محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر الوطني صورة عبر حسابه الشخصي موقع انستجرام من داخل المستشفى وذلك عقب إصابته في مباراة السنغال ودون أسفلها قائلاً:"يارب" من أجل طمأنة الجماهير.



وجاءت إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية سريعة كما أجرى زملائه اللاعبون فور انتهاء المباراة اتصالات به والجهاز الطبي الذى يرافقه للاطمئنان على اللاعب بعد توجهه للمستشفى.



وتوجه محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر الوطني إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة عقب إصابته في مباراة السنغال في المواجهة التي جمعت المنتخبين الجمعة، في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على استاد القاهرة الدولي.



ولم يتمكن محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر من استكمال المباراة أمام السنغال بعدما تعرض لنزيف في الأنف إثر التحام مع ساديو ماني ليغادر اللاعب أرض الملعب في الدقيقة 39 من عمر المباراة ودخل ياسر إبراهيم بدلاً منه.

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.