عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 26 مارس 2022

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 26 مارس 2022، داخل المزارع، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. 

أسعار الدواجن اليوم 

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و 12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و 6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

اسعار الدواجن البيض اليوم اسعار الدواجن والبيض اسعار البيض اسعار الدواجن والبيض اليوم السبت الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

حلم المونديال .. موعد لقاء الإياب بين مصر والسنغال والقنوات الناقلة

بعد زفاف شقيقته شام .. حقيقة القبض على ابن أصالة لحيازته مخدرات

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح..عدد الركعات وحكم أدائها في المنزل

حصاد 30 يوم حرب.. الجيش الروسي يعدل استراتيجياته وقتلى بالآلاف| أرقام

الرى: الإنتهاء من تأهيل ٤٧٣٨ كم ترع وجاري تنفيذ ٤٠٩٥ كم

رد فعل صادم.. تامر حسني يغني سي السيد لـ رضوى الشربيني

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 26 مارس 2022

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

فيديو

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

البق والبعوض.. فيروس غامض في إفريقيا ينتقل للبشر

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

اﻟﻤﺰﻳﺪ