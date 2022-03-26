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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار الصراع في أوكرانيا

صدى البلد

يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأميركية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1958.70 دولار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأوكرانيين "بحاجة إلى تحقيق السلام" ووقف القصف الروسي الذي أجبر الملايين على الفرار إلى دول مثل بولندا.

ورفع مجلس الفدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في 16 مارس ، ومنذ ذلك الحين أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.60 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 0.6% إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.

البنك المركزي المعدن النفيس العقود الأميركية الآجلة عوائد السندات الأميركية السياسة النقدية اسعار الذهب

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