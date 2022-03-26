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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. ختام ملتقى أسوان الصناعي الأول

ملتقى أسوان الصناعى
ملتقى أسوان الصناعى الأول

تختتم اليوم فعاليات ملتقى أسوان الصناعى الأول ASWAN EGY PROCESS، والذي أقيم خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجارى بمنطقة أرض المعارض وسط مشاركة كبيرة لأكثر من 32 عارض وشركة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار إحداث تنمية حقيقية وخلق تجمعات صناعية متكاملة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتضمن عقد 8 جلسات عامة و6 إجتماعاً ثنائياً مع كبار المستثمرين والمصنعين.

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وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن ملتقى أسوان الصناعى يرتكز على دراسات تفصيلية تحدد أهم المشاريع المستهدفة للشباب والخريجين فى عام 2022 حيث تم طرح خطوط إنتاجية لمجمعات لوجستية صغيرة للتمور ومنتجات المانجو والعصائر والنباتات العطرية ، فضلاً عن معدات وتجهيزات صناعية للأسمدة وفرم المخلفات العضوية وغير العضوية.

وأضاف غادة أبو زيد أنه تم أيضاً طرح نماذج لتصميمات ومحاكاة كاملة لمعدات التعبئة والتغليف وتصنيع أدوات البلاستيك والكرتون والطباعة وغيرها ، بجانب استعراض العشرات من الخطوط الإنتاجية والنماذج لبرشورات والتصميمات لمنتجات وخدمات استثنائية بما يمثل كياناً صناعياً مناسباً لشباب الخريجين

وكان قد أستقبل اليوم  الدكتور  أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان  السفير الكوري لدولة كوريا الجنوبية هونج جين ووك والوفد المرافق له بالحرم الجامعي بصحاري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة وطلاب قسم اللغة الكورية للإحتفال باليوم الكوري بالجامعة.

وقد رحب الدكتور أيمن عثمان بالسفير الكوري والوفد المرافق له لهذه الزيارة التى تهدف لبحث سبل التعاون المثمر بين جامعة أسوان والسفارة الكورية بالقاهرة   .

وأكد الدكتور أيمن عثمان علي عمق  العلاقة القوية والمستمرة بين البلدين وذلك من خلال نشر اللغة الكورية بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة أسوان والعمل علي دعم العلاقات الثنائية بين جامعة أسوان والجامعات الكورية حيث يعد قسم اللغة الكورية بجامعة اسوان الأول علي مستوي جامعات الصعيد.

وأشار رئيس الجامعة إلي أهمية اللقاء من حيث فتح آفاق جديدة للتعان في مجالات متعددة منها مجال التقنية وخاصة الكليات العلمية التي تولي اهتماما بهذا التخصص وعلي سبيل المثال منها كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة وكلية تكنولوجيا المصايد و الاسماك .

وبحث الطرفان توفير أعضاء هيئة التدريس للغة الكورية بالقسم علي ان يكون المدرس يجيد اللغتين اللغة العربية واللغة الكورية لتحقيق التواصل مع الطلاب.

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