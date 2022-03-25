عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور الدكتور مجدى يعقوب..أشرف عطية يفتتح مبنى مدارس النيل بمدينة أسوان الجديدة

بحضور السير مجدى
بحضور السير مجدى يعقوب..محافظ أسوان يفتتح مبنى مدارس النيل

 قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح مبنى مدارس النيل بمدينة أسوان الجديدة وذلك بحضور البروفسيور السير الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مركز مجدى يعقوب بأسوان لجراحات وأبحاث القلب. 

حضر أيضاً العميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب، والدكتورة أمانى الفار مديرة وحدة شهادة النيل الدولية والمدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، بجانب حنان ثابت مدير مجمع مدارس النيل الدولية ، بالإضافة إلى المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، وعبد الكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن أسر وأولياء أمور الطلاب والقيادات المجتمعية. 

وأقرأ أيضاً: 

قطع المياه عن 15منطقة في أسوان.. أعرف المواعيد والأماكن

محافظ أسوان: رحلات وزيارات ميدانية للطلاب إلى المشروعات للتعرف على حجم الإنجازات

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإقامة مدارس النيل المصرية على أرض أسوان بإعتبارها تمثل نموذجاً متميزاً لتحسين مستوى وجودة التعليم بإستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة بهدف خلق جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر ، ويتواكب مع التطور العلمى والتكنولوجى المستقبلى، مؤكداً على أن العالم مع صباح كل يوم يشهد كل جديد وحديث فى ظل السموات المفتوحة وأجيال التطبيقات الإلكترونية المتلاحقة فى جميع مناحى الحياة.

كما رحب أشرف عطية بملك القلوب وأسطورة الطب السير مجدى يعقوب لمشاركته فى هذه المناسبة، وفى هذا المحراب العلمى المتميز الذى أقيم فى أحد المدن الزكية وهى مدينة أسوان الجديدة مما يساهم بدوره فى الإرتقاء بالمهارات المختلفة للطلاب وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية وتعميق مفاهيم التسامح والإنفتاح على العالم المتقدم لتكون محصلة كل ذلك هو بناء وإعداد طلاب يتمتعون بالمهارات والقدرات الفكرية والعلمية التى تمكنهم من التعامل مع تحديات المستقبل ، ولذا فنحن نرحب بإقامة مدارس أخرى مماثلة لهذا النموذج الراقى. 

ومن جانبه أعرب السير مجدى يعقوب عن سعادته بوجود هذا المستوى من التعليم على أرض محافظة أسوان متمثلاً فى مدارس النيل ، ليمثل ذلك إضافة جيدة وهامة لمنظومة التعليم ، مقدماً تهنئته لأبناءه بهذا الصرح التعليمى الجديد.

بحضور السير مجدى يعقوب..أشرف عطية يفتتح مبنى مدارس النيل بمدينةأسوان الجديدة
بحضور السير مجدى يعقوب..أشرف عطية يفتتح مبنى مدارس النيل بمدينةأسوان الجديدة
بحضور السير مجدى يعقوب..أشرف عطية يفتتح مبنى مدارس النيل بمدينةأسوان الجديدة
بحضور السير مجدى يعقوب..أشرف عطية يفتتح مبنى مدارس النيل بمدينةأسوان الجديدة
بحضور السير مجدى يعقوب..أشرف عطية يفتتح مبنى مدارس النيل بمدينةأسوان الجديدة
بحضور السير مجدى يعقوب..أشرف عطية يفتتح مبنى مدارس النيل بمدينةأسوان الجديدة
بحضور السير مجدى يعقوب..أشرف عطية يفتتح مبنى مدارس النيل بمدينةأسوان الجديدة
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

الذهب يستعيد بعض خسائره.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

حطّ كاميرا في البروفا|حبس صاحب محلات ملابس شهير بابتزاز الفتيات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

%40 ارتفاعا في أسعار الحديد|شعبة الاستثمار: 3 أسباب لزيادة قيمة العقارات ..فيديو

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن 15منطقة في أسوان.. أعرف المواعيد والأماكن

ترشيحاتنا

بكرى : وزارة النقل تقدم جهدا كبيرًا ومحترمًا فى الصعيد |فيديو

مدرب الإسماعيلي: مواجهة مصر والسنغال صعبة.. وعلى اللاعبين الثبات وعدم الاستعجال

حديقة الأورمان تستقبل 10 آلاف زائر بمعرض زهور الربيع الـ 89

الحبس 5 سنوات | اعرف عقوبة صاحب محل ملابس صور الفتيات بالبروفا

تصفيات كأس العالم.. منتخب المغرب يفلت من كمين الكونغو ويتعادل خارج أرضه

الرب والعمر واحد| علي جمعة: الموت ليس سببا حتى تحتمي منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

مضاعفات كورونا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد حلاوة .. فيديو جراف

معجون وتقويم.. مراحل تطور طب الأسنان عند المصريين القدماء

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ