فتاة أمريكية تسخر من شكلها بعد فشل عملية تجميل في شفتيها

ذهبت شابة أمريكية تدعى كايلي لأحد مراكز التجميل الأسبوع الماضي لتكبير شفتيها عن طريق حقنها بمادة الفيلر، ولكن حدث ما لم تكن تتوقعه على الإطلاق.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة أمريكية قامت بحقن شفتيها بمادة الفيلر لتكبيرها ولكنها صدمت بأنها تضخمت بنحو 8 أضعاف الحجم المعتاد الذي كانت تراه لشفتيها.



وبحسب ما نشرت الشابة، فإنها شعرت بالذهول من التورم الشديد الذي استمر لمدة 48 ساعة عقب حقن شفتيها بالفيلر، فقد أصبحت تشبه الشخصيات الكرتونية ذات الشفاه الضخمة.

قالت الشابة إنها مضت أول يومين عقب القيام بالحقن في حالة من الألم والذهول ولم تكن قادرة على تناول الطعام ولا شرب الماء إلا بصعوبة بالغة، ولا حتى الكلام، فقد كانت شفتاها متورمتين للغاية.

جدير بالذكر أن الأطباء قاموا بحقنها بمواد مضادة للتورم، بسبب خوفهم من انتقال التورم من الفم إلى الرقبة، وذلك بعد اكتشافهم حساسيتها من التورم.

وعادت كايلي فيما بعد لشكلها الطبيعي، ولكنها ذكرت أن تلك التجربة كانت فاشلة بالنسبة لها ولن تكررها.