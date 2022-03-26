عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة أمريكية تسخر من شكلها بعد فشل عملية تجميل في شفتيها

فتاة تسخر من شكلها
فتاة تسخر من شكلها بعد فشل عملية تجميل في شفتيها

ذهبت شابة أمريكية تدعى كايلي لأحد مراكز التجميل الأسبوع الماضي لتكبير شفتيها عن طريق حقنها بمادة الفيلر، ولكن حدث ما لم تكن تتوقعه على الإطلاق. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة أمريكية قامت بحقن شفتيها بمادة الفيلر لتكبيرها ولكنها صدمت بأنها تضخمت بنحو 8 أضعاف الحجم المعتاد الذي كانت تراه لشفتيها. 

txt

كيماوي أم فيلر.. جواهر الكويتية ترد على انتقادات متابعيها

txt

شفاه منتفخة.. حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية تجميل.. تفاصيل

 

 


وبحسب ما نشرت الشابة، فإنها شعرت بالذهول من التورم الشديد الذي استمر لمدة 48 ساعة عقب حقن شفتيها بالفيلر، فقد أصبحت تشبه الشخصيات الكرتونية ذات الشفاه الضخمة. 

قالت الشابة إنها مضت أول يومين عقب القيام بالحقن في حالة من الألم والذهول ولم تكن قادرة على تناول الطعام ولا شرب الماء إلا بصعوبة بالغة، ولا حتى الكلام، فقد كانت شفتاها متورمتين للغاية. 

جدير بالذكر أن الأطباء قاموا بحقنها بمواد مضادة للتورم، بسبب خوفهم من انتقال التورم من الفم إلى الرقبة، وذلك بعد اكتشافهم حساسيتها من التورم. 

وعادت كايلي فيما بعد لشكلها الطبيعي، ولكنها ذكرت أن تلك التجربة كانت فاشلة بالنسبة لها ولن تكررها. 

شابة أمريكية مراكز التجميل الفيلر التورم الشخصيات الكرتونية الشفاة الضخمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

رد فعل صادم.. تامر حسني يغني سي السيد لـ رضوى الشربيني

قضية تخص محام.. تفاصيل وفاة نقيب المحامين أثناء حضوره للترافع بمحكمة إمبابة

ترشيحاتنا

مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارات على محور الضبعة بمطروح

للتيسير على المواطنين.. الزراعة تصدر دليل خدمات الإدارة المركزية للتشجير والبيئة

6500 مستخدم كل ثانية معدل دخول حاجزي الإسكان المتوسط للموقع الإلكتروني

مثل علبة شوكولاتة.. مساعد كيروش يسخر من حكم مباراة المنتخب والسنغال

فتاة أمريكية تسخر من شكلها بعد فشل عملية تجميل في شفتيها

خلافات النجوم الأسرية| طليقة سيد رجب تتهمه بطردها.. قطيعة هيفاء وهبي وابنتها.. تميم يونس وطليقته الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض "ديمدكس – 2022"

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

فيديو

اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

بكاء أصالة وإليسا تحمل الورد.. أجواء مبهجة في حفل زفاف شام الذهبي

تفاصيل عودة إنفلونزا الطيور في بعض الدول الأوروبية.. فيديو جراف

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

اﻟﻤﺰﻳﺪ