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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شفاه منتفخة.. حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية تجميل.. تفاصيل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه بشفاه منتفخة، ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل. 

وعلق الجمهور على شكلها منهم من يظن أنه مجرد فلتر لتغيير معالم وجهها، واخرين ظنوا أنها أجرت عملية تجميل لأنفها والشفاة.

وتبين من خلال الفيديو التي نشرته ياسمين عبر العزيز، عدم ثبات الصورة بتغير الأبعاد، ما يؤكد أنها قامت باستخدام أحد الفلاتر لتغيير شكلها فقط. 

إصابه ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا


وكان  صدي البلد قد علم  من مصادره أن النجمة ياسمين عبد العزيز تعافت من فيروس كورونا وذلك بعد إصابتها به منذ أسبوع .

وأجرت ياسمين عبد العزيز مسحة طبية جديدة جاءت نتيجة المسحة سلبية ، لتعلن تعافيها تماما من الفيروس.

وتأتي إصابة ياسمين عبد العزيز بعد احتفالها منذ عدة أيام بعيد ميلادها في أحد الأماكن العامة برفقة أصدقائها وزوجها احمد العوضي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أصيبت قبل ذلك بفيروس كورونا خلال تصويرها مسلسلها اللي ملوش كبير والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي.

تمكن عمر كمال من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب  من خلال أغنية بحبك بعد طرحها بساعات .

حققت أغنية بحبك من غناء عمر كمال ما يزيد على مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة ، وتعد الأغنية هدية من الفنان أحمد العوضى إلى زوجته ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها .

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، على دعم الفنانة منى زكى بعد أزمة فيلم “أصحاب ولا أعز”.

ونشرت ياسمين عبد العزيز ، مجموعة من الصور التى تجمعها بمنى زكى وأحمد حلمى ، عبر خاصية ستوري على الانستجرام.
وأثار فيلم اصحاب ولا أعز ، موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس حيث تعرض صانعو الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين، بسبب ما يحتويه الفيلم على أفكار وألفاظ إباحية والتي وصفها المشاهدون أنها لا تتناسب مع القيم الأخلاقية في المجتمع، وبالرغم من ذلك دعم الكثيرون من الفنانين أبطال الفيلم ، وبخاصة الفنانة منى زكي والتي كانت لها النصيب الأكبر في هذا الهجوم.

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