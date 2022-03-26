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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

15 مفتشا للعمل يؤدون اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة بالأقصر

صدى البلد

أدى 15 مفتشا جدد بمحافظة الأقصر، اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميدانى للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر ، ومدير مديرية القوي العاملة بالأقصر عبده هاشم خليفه.

جاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشى سرا من أسرار المهنة أو أى اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتى وحتى بعد ترك العمل، والله على ماأقول شهيد ".

وقال سعفان: إن الوزارة تعمل على سد العجز في عدد المفتشين على مستوى الجمهورية، من خلال تدريب وتأهيل مجموعة من الموظفين من خلال دورة تدريبية بمركز التدريب والتنمية بالوزارة حول إجراءات تفتيش العمل، وتحويلهم لمفتشى عمل لدعم منظومة التفتيش والتغلب على نقص عدد المفتشين على مستوى الجمهورية.

وطالب الوزير المفتشين ، بضرورة تأدية مهامهم على أكمل وجه، مع ضرورة التحلي بالنزاهة الكاملة والإخلاص والأمانة فى العمل لتحسين صورة دور الوزارة بالمجتمع، مؤكدا أن الغرض والهدف الأساسي من التفتيش هو مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، وليس مجرد تحرير المحاضر الإدارية فقط ، مشجعا المفتشين على الارتقاء بنظام التفتيش  للوصول  بمجتمعنا إلى "مجتمع بلا مخالفات".

وقال: إن المفتشين الجدد سيقومون بتدعيم مديرية القوى العاملة بالأقصر ومكاتبها المنتشرة بالمحافظة بالقوة الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة .

وأبدى الوزير ، استعداده لتلقي أى مقترحات لتطوير العمل، مؤكدا استعداده لتنفيذها متى كانت موضوعية ومؤثرة تأثيراً ايجابيا فى العمل، أملا أن يحدث المفتشين الجدد طفرة فى نظام التفتيش من خلال الإبداع والابتكار فى العمل، وأن يكونوا على قدر مسئولية الضبطية القضائية التي سيحصلون عليها عقب أداء حلف اليمين، مشددا على أن حلف اليمين القانونية مسؤولية قانونية وأخلاقية ودينية.

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15 مفتشا للعمل يؤدون اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة الأقصر محمد سعفان وزير القوى العاملة الضبطية القضائية نائب المحافظ محمد عبد القادر مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر سد العجز في عدد المفتشين

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