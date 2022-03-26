إعدام 2طن لحوم فاسدة و 200 كيلو تمر ناشف و130 لتر زيت محروق خلال المرور على 8 منشآت غذائية بالمنصورة

قام فريق مراقبة الاغذية بالإدارة الصحية بالمنصورة بحملة مكبرة على أماكن بيع و تداول الأغذية وتصنيعها في محيط مدينة المنصورة ومركزها حيث تم اليوم المرور علي 8 منشأت غذائية بمدينة المنصورة

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

فيما أسفرت الحمله عن ضبط 3 منشآت بدون ترخيص و3 منشآت بها خطر داهم تستوجب الغلق لخطورة استمرار التشغيل علي الصحة العامة و تم إخطار الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الاداري للمنشات بدون ترخيص.

كما جرى تحرير 9 محضر شهادة صحية وعدد 3محاضر اشتراطات صحية باجمالي عدد محاضر 12 محضر و سحب 42 عينة منها 31 عينة ياميش رمضان ارسلت للمعامل المشتركة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه.

كما جرى اعدام مايقرب من 2 طن لحوم فاسدة بناء علي قرار النيابة العامة في المحضر رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طؤاري .

كما جرى اعدام الكميات الآتية لتغير خواصها الطبيعية 200 كيلو تمر ناشف لوجود حشرات "سوس بداخلة" و 130 لتر زيت محروق .

وقد شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

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