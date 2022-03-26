عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 2طن لحوم فاسدة و 200 كيلو تمر ناشف و130 لتر زيت محروق خلال المرور على 8 منشآت غذائية بالمنصورة

الأغذية الفاسده
الأغذية الفاسده

قام فريق مراقبة الاغذية بالإدارة الصحية بالمنصورة بحملة مكبرة على أماكن بيع و تداول الأغذية وتصنيعها في محيط مدينة المنصورة ومركزها  حيث تم اليوم المرور علي 8 منشأت غذائية بمدينة المنصورة 

 جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

  فيما أسفرت الحمله عن ضبط 3 منشآت بدون ترخيص و3 منشآت بها خطر داهم تستوجب الغلق لخطورة استمرار التشغيل علي الصحة العامة و تم إخطار الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الاداري للمنشات بدون ترخيص. 

 كما جرى تحرير 9 محضر شهادة صحية وعدد 3محاضر اشتراطات صحية باجمالي عدد محاضر 12 محضر و سحب 42 عينة منها 31 عينة ياميش رمضان ارسلت للمعامل المشتركة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه. 

 كما جرى اعدام مايقرب من 2 طن لحوم فاسدة بناء علي قرار النيابة العامة في المحضر رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طؤاري .

كما جرى اعدام الكميات الآتية لتغير خواصها الطبيعية 200 كيلو تمر ناشف لوجود حشرات "سوس بداخلة" و 130 لتر زيت محروق .

 وقد شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد  على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

IMG-20220326-WA0018
IMG-20220326-WA0018
IMG-20220326-WA0020
IMG-20220326-WA0020
IMG-20220326-WA0019
IMG-20220326-WA0019
الدقهلية حملات رقابية صحة المواطن الاداره الصحيه وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

رد فعل صادم.. تامر حسني يغني سي السيد لـ رضوى الشربيني

قضية تخص محام.. تفاصيل وفاة نقيب المحامين أثناء حضوره للترافع بمحكمة إمبابة

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق 5 إلى فضيلة مفتي الجمهورية لقتلهم شخص من أجل سرقته في الدقهلية

ترشيحاتنا

مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارات على محور الضبعة بمطروح

للتيسير على المواطنين.. الزراعة تصدر دليل خدمات الإدارة المركزية للتشجير والبيئة

6500 مستخدم كل ثانية معدل دخول حاجزي الإسكان المتوسط للموقع الإلكتروني

مثل علبة شوكولاتة.. مساعد كيروش يسخر من حكم مباراة المنتخب والسنغال

فتاة أمريكية تسخر من شكلها بعد فشل عملية تجميل في شفتيها

خلافات النجوم الأسرية| طليقة سيد رجب تتهمه بطردها.. قطيعة هيفاء وهبي وابنتها.. تميم يونس وطليقته الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض "ديمدكس – 2022"

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

فيديو

اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

بكاء أصالة وإليسا تحمل الورد.. أجواء مبهجة في حفل زفاف شام الذهبي

تفاصيل عودة إنفلونزا الطيور في بعض الدول الأوروبية.. فيديو جراف

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

اﻟﻤﺰﻳﺪ