محافظ كفر الشيخ : إقامة منافذ ومعارض أهلا رمضان وحملات لضبط الأسعار

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن، على سرعة تحديد مواقع لإقامة شوادر و معارض أهلا رمضان بالمدن والمراكز، وطرح سلع بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 لـ 30% على غرار معرض أهلا رمضان بكفر الشيخ، والهناجر التي تم تخصيصها لتوفير السلع بأسعار مخفضة غرب كفر الشيخ.



ووجه محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع التجار للمشاركة في المعارض وتوفير المواقع لهم بدون مقابل، نظير توفير السلع المخفضة، وفي حالة عدم التزام التاجر بالتخفيضات، يتم استبداله بآخر.



كما شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع بالمحلات والأسواق، إضافة لضبط السلع التي يحجبها التجار عن التداول، وشن حملات بالقرى والمدن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما حذر محافظ كفر الشيخ من التعدي على الأراضي الزراعية ، وفي حالة تهاون المسؤولين عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم، فلا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية، وسيتم إحالة المتعدي للنيابة المختصة.

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