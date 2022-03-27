تقدم الشيف خلود مراد طريقة تحضير دونات محشية هشة وطرية مثل القطن.



المقادير:



كاسة حليب

ملعقه كبيره خميره

نصف كوب زبدة

٢ بيضة

ملعقتين سكر

٣ ملاعق حليب بودره

ملعقه صغيره بيكنج بودر

معلقة فانيلا

٤ كاسات طحين وسط



طريقة التحضير :



نخلط جميع المقادير ماعدا الطحين والبيكنج بودر في زبديه نضع الطحين والبكبنج بودر ونعجنهم حتى تتماسك ونتركها ترتاح نصف ساعه ثم نفرد العجينه ٢ سم ونشكلها بآلة الدونات وكل قطعه نضع تحتها ورق زبده ونغطيها ونتركها ترتاح نصف ساعه الى ربع ساعه ونقليها بزيت ساخن النار متوسطه ثم نغمسها بسكر خشن ثم نثقبها من طرفها السكين ونحشيها نوتيلا وبالعافيه

حشوة الكاسترد:

الكاسترد المكونات: كأسٌ ونصف من الحليب السائل والبارد. ملعقتان كبيرتان من النشا. ملعقتان كبيرتان سكر أبيض. صفار بيضةٍ واحدة. ملعقةٌ صغيرةٌ من الفانيليا. وعلى النار حتى يثقل قوامه ونغطيه يبرد ونحشي فيه الدونات