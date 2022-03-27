محاكمة المتهم بقتل نجل زوجته بعدما تدخل للدفاع عنها .. اليوم

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، محاكمة سائق توك توك، لاتهامه في القضية رقم 18725 جنايات مركز شرطة أبو حماد لسنة 2021، بقتل نجل زوجته البالغ من العمر 17 عامًا، وذلك إثر مشادة بينهما لتدخل الشاب للدفاع عن والدته بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

كان مستشفى الزقازيق الجامعي استقبل الشاب مصطفى ط، 17 سنة، مُقيم بناحية كفر الزقازيق البحري، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو م ر، 40 سنة، سائق توك توك؛ حدوث مشادة كلامية بين وبين والدة المجني عليه، وأن المتهم متزوج منها بعقد عرفي.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة تدخل على إثرها المجني عليه للدفاع عن والدته فتعدى عليه المتهم بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تم ضبط المتهم، وبسؤاله أنكر ما نسب إليه من اتهامات، فيما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.