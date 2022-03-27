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خلال مشاركتها بفعاليات قمة مصر للأفضل.. نيفين جامع: مصر واجهت أزمة كورونا بارتفاع معدلات النمو.. وللمرأة المصرية دور كبير 

قمة مصر للأفضل
قمة مصر للأفضل

نيفين جامع: مصر واجهت أزمة كورونا بارتفاع معدلات النمو..و للمرأة المصرية دور كبير 
ميان السيد: أحرص على أن أكون قدوة حسنة للفتيات
 

شاركت الحكومة بفعاليات الحفل السنوي لـ "قمة مصر للأفضل" والمقام  تحت عنوان "الجمهورية الجديدة- قصة النجاح والعمل، لعرض استراتيجية الدولة خلال التحديات الراهنة تضمنت عددا من الملفات الاقتصادية التي تقوم بها لدعم الاستثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج.

وقامت نيفين  جامع وزيرة التجارة والصناعة، بإلقاء كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال ".

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و استهلت "جامع" كلمتها  بشكر الحضور، والتعبير عن سعادتها بتواجدها  للمشاركة في تكريم شركاء النجاح في رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري

و أضافت، أن عام 2021،اظهر مضي الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي قدما، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودفع مؤشرات الاقتصاد المصري ليصل لمعدلات نمو غير مسبوقة.

و أشادت،بدور المرأة المصرية في تقدم المجتمع ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ومجلس الوزراء، بما يضمن لها كافة الحقوق دون تمييز.

وأنهت كلمتها بشكر التنظيم الجيد للفاعليات.
 

من جانبها قالت الفنانة ميان السيد، أنها فخورة بتكريمها وسط سيدات قويات وناجحات، وأنها منذ بداية مشوارها الفني ومتابعة الكثير من الفتيات لها، شعرت بمسؤلية كبيرة كي تكون قدوة حسنه لهم. 
 
 و أضافت الفنانة خلال تكريمها ضمن أكثر 50 سيدة مؤثرة في عام 2021، وذلك في فعاليات الحفل السنوي لـ "قمة مصر للأفضل" والمقام  تحت عنوان "الجمهورية الجديدة- قصة النجاح والعمل"، ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنها تعمل في المجال الذي احبته بسبب إمرأة قوية استطاعت أن تتحدى الظروف وتفعل ما تحب.

وأشارت " السيد" إلى أن هذه الجائزة تمثل لها أهمية كبيرة لأنه تكريم لمسلسل "إلا أنا" وهو عمل من أجل المرأة تحت قيادة امرأة.

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