سماع دوي انفجارات غرب أوكرانيا..وإطلاق 4 صواريخ من بيلاروسيا

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوكرانيا، إنه تم الإبلاغ عن انفجارات هذا المساء في منطقة فولين الغربية في أوكرانيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، سمع دوي الانفجارات حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، بعد إطلاق 4 صواريخ تطلق من الجو من أراضي بيلاروسيا، وفقا ليوري بوهولياكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوكرانيا.

وأضاف أن "ثلاثة من أربعة صواريخ أسقطت في السماء فوق فولين".

وتقع منطقة فولين في الركن الشمالي الغربي من أوكرانيا، وتحد بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي وروسيا البيضاء حليفتها روسيا.